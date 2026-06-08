Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 104 Şüpheli

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 104 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 1-7 Haziran'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, 7 sentetik uyuşturucu hap, 1 gram esrar, uzun namlulu silah, 6 şarjör, 69 mühimmat, 6 dürbün, 5 litre alkollü içecek, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 24 bin 454 paket sigara, 652 elektronik sigara ve likiti, 81 kilogram nargile tütünü, 3 bin 752 muhtelif hırdavat malzemesi, 590 tekstil ürünü, 850 kozmetik ve süs eşyası ile 19 bin 567 muhtelif malzeme ele geçirildi, 104 şüpheliye adli işlem yapıldı.