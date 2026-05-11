Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 145 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 145 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 4-10 Mayıs'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1060 sentetik ecza hap, uzun namlulu silah, tabanca, 2 av tüfeği, 41 mühimmat, gümrük kaçağı 18 cep telefonu, 30 bin 195 paket sigara, 148 elektronik sigara ve likiti, 45 kilogram nargile tütünü, 558 muhtelif hırdavat malzemesi, 760 tekstil ürünü, 120 kozmetik ve süs eşyası ile 2 bin 459 muhtelif malzeme ele geçirildi, 145 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.