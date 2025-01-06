Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, gümrük kaçağı 6 cep telefonu, 8 bin 230 paket sigara, 98 elektronik sigara, 28 litre alkol, 13 elektronik eşya, 167 inşaat malzemesi ve 68 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.