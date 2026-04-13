Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tutuklama

13.04.2026 17:35
Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 zanlı tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 42,03 gram eroin, 4,15 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 558 sentetik ecza maddesi, 8,09 gram esrar, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 582 bin paket sigara, 18 bin 200 elektronik sigara tütünü, 7 bin 500 muhtelif ilaç, 6 bin 770 litre akaryakıt, 798 elektronik sigara, 250 puro, 58 cep telefonu, 23 kilogram çay, 10 kilogram nargile tütünü, 2 bin 375 termos ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 46 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Asayiş, Şırnak, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
