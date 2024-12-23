Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 27 Gözaltı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

Aramalarda, 0,25 gram sentetik ecza, 1 bong, gümrük kaçağı 1747 paket sigara, 47,5 kilogram çay, 2 cep telefonu, 22 elektronik sigara ve 407 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı.