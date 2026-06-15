Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 27 Gözaltı, 2 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 27 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8-14 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 2,84 gram esrar, 2,09 gram sentetik uyuşturucu, 4,70 gram eroin, 46,70 gram skunk, 4 sentetik ecza, gümrük kaçağı 139 bin 800 paket sigara, 2 bin 530 elektronik sigara tütünü, 4 bin 20 muhtelif ilaç, 3 bin 260 makyaj malzemesi, elektronik malzeme, ayakkabı, 49 fişek, 6 silah parçası, 6 şarjör ve 11 cep telefonu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 25 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.