Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 32 Gözaltı, 1 Tutuklama

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlarda ve evlerde arama yaptı.

Operasyonlarda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 9 kilo105 gram metamfetamin, 5,79 gram esrar, 0,59 gram eroin, 1 gram bonzai, 4 bong, gümrük kaçağı 4 bin 982 paket sigara, 171 puro, 17 cep telefonu, 1172 çeşitli malzeme ve 512 elektronik sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adil kontrol kararıyla serbest bırakıldı.???????