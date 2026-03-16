Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Tutuklama

16.03.2026 16:11
Şırnak'ta yapılan kaçakçılık operasyonunda 69 şüpheliden 5'i tutuklandı, birçok malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 69 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 78 sentetik uyuşturucu hap, 41 gram eroin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram skunk, 5 bong aparatı, gümrük kaçağı 186 bin paket sigara, 13 bin 600 elektronik sigara tütünü, 122 elektronik sigara, 3 kilogram tütün, 155 çeşitli malzeme ile 26 tabanca şarjörü, tabanca gövdesi ve sahte ehliyet ele geçirildi, 69 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 64 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
