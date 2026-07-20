Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 51 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 13-19 Temmuz'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 11 bin 138 paket sigara, 63 elektronik sigara, 44 kilogram nargile tütünü, 8 kilogram çay, 100 puro, 340 elektronik sigara likiti, 480 sigara kağıdı, 30 cep telefonu, 1692 hırdavat malzemesi, 430 muhtelif giyim eşyası, 237 mutfak eşyası, 1116 büro malzemesi, 14 elektronik eşya ve 247 kozmetik ve süs eşyası ele geçirildi, 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.