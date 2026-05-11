Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 63 Gözaltı, 3 Tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 63 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 4-10 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 8,80 gram eroin, 21,92 gram esrar, 14,29 gram sentetik uyuşturucu, 88,21 gram bonzai, sentetik ecza, kuru sıkı tabanca ve şarjör, 4 bong aparatı, gümrük kaçağı 55 bin 480 paket sigara, 100 puro, 60 elektronik sigara, 5 cep telefonu, 25 bin 119 muhtelif ilaç ile 3 bin 929 muhtelif malzeme ele geçirildi, 32 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 29'una yasal işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.