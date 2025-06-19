Şırnak'ta iki gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Hasan Çoban'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
Çoban (23) için öğle vakti Basmane Çorakkapı Camisi'nde tören düzenlendi.
Çoban'ın ailesi ve yakınları camide taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve vatandaşlar da katıldı.
Çoban'ın naaşı, cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Kalp Krizi Geçiren Astsubay Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?