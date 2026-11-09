Şırnak'ta kar altında kalan Faraşin Yaylası'nda besiciler saman ve yem dağıttı - Son Dakika
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Şırnak'ta kar altında kalan Faraşin Yaylası'nda besiciler saman ve yem dağıttı

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Şırnak\'ta kar altında kalan Faraşin Yaylası\'nda besiciler saman ve yem dağıttı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu, meralar beyaz örtüyle kaplandı. Otlatma alanlarının karla kaplanmasıyla zorlanan besiciler, koyun sürülerini beslemek için açık alana saman serip yem dağıttı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Meraların kar altında kalmasıyla besiciler, koyunlarını saman ve yemle beslemeye başladı.

Beytüşşebap ilçesinde 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası'ndaki Yeşilöz köyünde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla, yayla ve çevresindeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada güzel görüntüler oluştu. Merada otlayan koyun sürüleri de kar yağışına yakalandı. Otlatma alanlarının karla kaplanması, bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin işini zorlaştırdı. Kış mesaisine başlayan besiciler, sürülerini beslemek için açık alana saman serip yem dağıttı.

Kaynak: DHA
BeytüşşebapGüncelŞırnakYaşamSon Dakika

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