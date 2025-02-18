Şırnak'ta Kar Temizleme Geleneği

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Şırnak'ta köylüler zamanlarını kerpiç evlerin damadında biriken karı temizlemekle geçiriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar, zamanlarının büyük bölümünü kerpiç evlerinin damında biriken karı temizlemekle geçiriyor.

İlçenin Uzungeçit beldesinde 100 yıllık tarihi taş evlere gözü gibi bakan belde sakinleri, kış aylarında kar yağışıyla beraber damlarda biriken karı birbirine yardım ederek temizliyor. Üç kata çıkan tarihi kerpiç evler, betonlaşmaya karşı direniyor. 5 bin nüfuslu beldede yüzlerce tarihi taş evin damları yardımlaşarak temizleniyor.

Belde sakinleri, sosyal aktivite olmadığı için kar temizlemekle zamanını geçiriyor. Belde sakinlerinden Murat Yıldız, yıllardır devam eden geleneği yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Tarihi taş evlere gözleri gibi baktıklarını belirten Yıldız, "Kış aylarında bu mesleği sürdürüyoruz. Yıkılmaması için sürekli temizlik yapıyoruz. Gelenek haline geldi. Betonarme evlerin damları temizlenmiyor ama bu taş evler mecbur temizliyoruz" dedi.