Şırnak\'ta Kar Yağışı 16 Köy Yolunu Ulaşıma Kapatttı

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ŞIRNAK'ta kar yağışı nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı Güneyçam ve Başağaç köyü, Beytüşşebap ilçesinde Ilıcak, Dağaltı, Çığlıca, Mezra, Gökçe, Bölücek, Güneyyaka, Beşağac, Akçayol, Boğazören, Pirinçli, Cevizağacı, Yeşilöz köyleri ile Uludere ilçesinde de Dağdibi köyü yolu, ulaşıma kapandı. Kent merkezinde belediye ekipleri, köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.