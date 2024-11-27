Şırnak\'ta Kar Yağışı Nedeniyle 1 Belde ve 7 Köy Yolu Kapandı

ŞIRNAK'ta kar yağışı nedeniyle 1 belde ile 7 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Şırnak'ta dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı, Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer 1 metreyi buldu. Yağış nedeniyle Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi ile Beytüşşebap ilçesine bağlı 7 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları sürüyor.
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