 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle 12 Köy ve 8 Mezra Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle 12 Köy ve 8 Mezra Ulaşıma Kapandı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 12 köy ile 8 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin çatılarını temizliyor. Ayrıca, Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan Tanin Geçidi de etkili olan yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şırnak\'ta Kar Yağışı Nedeniyle 12 Köy ve 8 Mezra Ulaşıma Kapandı
29.01.2024 - 23:30,
Abone Ol

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki 12 köy ile 8 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının araç boyunu geçtiği bazı ilçe ve köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi. Kent merkezinde 2 köy ve 1 mezra, Uludere ilçesinde 1 köy ve Beytüşşebap ilçesinde 9 köy ile 7 mezra olmak üzere toplam 12 köy ve 8 mezranın yolu, yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kapalı olan yolları açmak için iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla 24 saat esaslı çalışıyor. Yağışın etili olduğu bölgelerde vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin çatılarını temizliyor.

Öte yandan Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin 230 rakımdaki Tanin Geçidi de etkili olan yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle bölgede çalışma yürütülemediği bildirildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Uludere, Ulaşım, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle 12 Köy ve 8 Mezra Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49
Çiğli'de CHP Adayına Tepki Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47
Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38
CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12
CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi

Son Dakika
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sırıladı
23:49 Çiğli'de CHP Adayına Tepki
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
23:38 CHP'de İzmir adayının belli olması sonrası Özgür Özel'den ilk yorum
23:27 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ilk sözler: Sorunlara kalıcı çözümler üreteceğiz
23:12 CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 00:46:09. #1.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle 12 Köy ve 8 Mezra Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement