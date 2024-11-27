Şırnak'ta Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Şırnak\'ta Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İdil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi, acil olarak hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:39
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ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İdil ilçesi Yeni Mahalle'deki bir evde meydana geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından, evde bulunan 8 kişi etkilendi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bu kişilerden 5'i, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Karbonmonoksit Gazı Sızıntısı: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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