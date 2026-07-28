Şırnak'ta Kaza: 4 Kişi Ağır Yaralı
Güçlükonak'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, 4 kişi ağır yaralandı.
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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