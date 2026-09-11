Şırnak'ta Kuşkonar köyüne dönüş için yol açma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kuşkonar köyüne dönüş için yol açma çalışması başlatıldı

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Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kuşkonar köyünün eski sakinlerinin talebi üzerine İl Özel İdaresi tarafından yol açma çalışması başlatıldı. PKK saldırıları nedeniyle köylerini terk eden yaklaşık 50 aile, Köye Dönüş Projesi kapsamında kurdukları 25 çadırda köylerine yerleşmek için destek bekliyor.

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerindeki Kuşkonar köyünün eski sakinlerinin talebi üzerine İl Özel İdaresi tarafından iş makinelerince yol açma çalışması başlatıldı.

Terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle köylerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 50 aile, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında köylerine geri dönmeye karar verdi.

Kuşkonarlılar, 20 Haziran'da araçlarıyla geldikleri köy sınırları içerisindeki bir alanda çadırlar kurdu.

Köy arazisinde yaklaşık 25 çadır kuran ve Türk bayrağı asan yaklaşık 100 kişiden oluşan aile bireyleri, eski köy yerleşim yerinin yolunun yapılması ve köylerini yeniden inşa etmek için destek istedi.

Köylülerin dilekçeyle köy yollarını açma talepleri Valilik tarafından onaylanması üzerine İl Özel İdaresi tarafından iş makinesiyle yol açma çalışması başlatıldı.

Köylülerden Hidayet Tunç, köylerine yerleşmek istediklerini, bunun için başvurularının Valilik tarafından onaylanmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Emeği geçen başta Şırnak Valisi Birol Ekici'ye teşekkür eden Tunç, "Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA

İl Özel İdaresi, Gabar Dağı, Şırnak, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kuşkonar köyüne dönüş için yol açma çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta Kuşkonar köyüne dönüş için yol açma çalışması başlatıldı - Son Dakika
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