Şırnak'ta Kuşların Görsel Şöleni

Şırnak'ta kuşlardan görsel şölen
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde gün batımında binlerce kuşun kanat çırpması görsel şölen oluşturdu.
İlçede, binlerce kuşun bir araya gelerek gün batımında kanat çırpması görsel şölen oluşturdu. Dün, kuşların görsel şöleni bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.
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