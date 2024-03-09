Şırnak'ta lapa lapa kar yağmaya başladı
ŞIRNAK - Şırnak'ta lapa lapa kar yağmaya başladı. Yüksek bölgeler beyaza büründü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgeler kara teslim oldu. Dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası kar şiddetini arttırdı. İlçenin tamamı beyaza bürünürken yüksek bölgelerde 20 santimetreyi geçti. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar eğlenmek için dışarı çıkıp karda oynadı.
(SRD-AKK-Y)
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kadının aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından köylüler, yolu trafiğe kapatarak bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Adatepe köyü sakinleri, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu trafiğe kapattı ve basın açıklaması yaptı. Köy muhtarı, trafik kurallarına uyma ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiler.
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