Şırnak'ta lapa lapa kar yağmaya başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta lapa lapa kar yağmaya başladı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgeler kara teslim oldu. Dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası kar şiddetini arttırdı. İlçenin tamamı beyaza bürünürken yüksek bölgelerde 20 santimetreyi geçti. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar eğlenmek için dışarı çıkıp karda oynadı.

09.03.2024 17:50  Güncelleme: 17:53
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Şırnak'ta lapa lapa kar yağmaya başladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta lapa lapa kar yağmaya başladı. Yüksek bölgeler beyaza büründü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgeler kara teslim oldu. Dün akşam saatlerinde şiddetli yağış sonrası kar şiddetini arttırdı. İlçenin tamamı beyaza bürünürken yüksek bölgelerde 20 santimetreyi geçti. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar eğlenmek için dışarı çıkıp karda oynadı.

(SRD-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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