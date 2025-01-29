Şırnak Valiliği, Uludere ilçesindeki Hilal Şeyhan İlkokulunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Hilal Şeyhan İlkokulunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı haziran ayında gerçekleşen ve basına yansıyan olay hakkında 2 milli eğitim müfettişinin görevlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta Okulda Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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