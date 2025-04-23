Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için Şırnak'ta tören yapıldı.

Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Orhan Örnek tarafından dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Day'ın cenazesi, hava yoluyla Trabzon'a uğurlandı.

Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirmişti.