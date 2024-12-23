Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 16-22 Aralık'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.???????
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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