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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Şırnak'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şırnak\'ta PKK/KCK operasyonunda 1 kişi tutuklandı
15.01.2024 - 18:01,  Güncelleme: 18:04
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ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüphelireh 1'i tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8-15 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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