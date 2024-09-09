Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK Operasyonu: 1 Tutuklama

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli mercilere sevk edildi veya serbest bırakıldı.

09.09.2024 19:20
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü ilgili il birimlerine teslim edildi, 1'i de hakkında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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