Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi, 2 şüpheli haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.