Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli ilgili il birimlerine teslim edilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

22.07.2024 18:35
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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir haftada operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi, 2 şüpheli haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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