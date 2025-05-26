Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Mayıs'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta PKK Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?