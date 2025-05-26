Şırnak'ta PKK Operasyonu: 1 Gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 19-25 Mayıs'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.