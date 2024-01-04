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Şırnak'ta Sağanak ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Şırnak'ta Sağanak ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Şırnak kent merkezinde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksama yaşandı. Sürücüler sis farlarını yakmaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıldı. Meteoroloji yetkililerine göre, sağanak ve sis yarın akşama kadar etkisini sürdürecek.

Şırnak\'ta Sağanak ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
04.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:57
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Şırnak'ta sağanak ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları ve dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sağanak ve sis yarın akşama kadar etkisini sürdürecek.

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Kaynak: AA
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