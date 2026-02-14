Şırnak'ta sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte 2 gündür etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini sise bıraktı.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Polis ekipleri sürücülere dikkatli ilerlemeleri yönünde uyarılarda bulundu.
