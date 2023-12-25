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Şırnak'ta seracılık kursiyerlerine belgeleri verildi - Son Dakika
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Şırnak'ta seracılık kursiyerlerine belgeleri verildi

Şırnak'ın İdil ilçesinde seracılık kursunu başarıyla tamamlayan 198 kursiyere belgeleri verildi. Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İdil Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen programda, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, kursiyerlere belgelerini takdim etti.

Şırnak\'ta seracılık kursiyerlerine belgeleri verildi
25.12.2023 - 17:01,  Güncelleme: 17:03
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Şırnak'ın İdil ilçesinde seracılık kursunu başarıyla tamamlayan 198 kursiyere belgeleri verildi.

Seracılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile İdil Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle program düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen programda, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Anıl Adıgüzel, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini verdi.

Adıgüzel, kursiyerlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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