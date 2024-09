Şırnak\'ta Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga

Güncel

ŞIRNAK'ta akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Murat Oktay (33), hayatını kaybetti. Oktay'ın yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı saldırı düzenledi, 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Koçtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre; husumetli olan akraba 2 aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan Murat Oktay, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Oktay'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Olayın hemen ardından Murat Oktay'ın yakınları da husumetli oldukları ailenin evine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda L.N. (31), N.O. (38) ve T.O. (35), yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.O., H.O. ve T.O. gözaltına aldı.