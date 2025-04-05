Şırnak'ta Sokak Köpekleri 18 Keçiyi Telef Etti - Son Dakika
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Şırnak'ta Sokak Köpekleri 18 Keçiyi Telef Etti

Şırnak'ın Gülyazı köyünde sokak köpekleri, 18 keçiyi telef etti. Yetkililerden destek bekleniyor.

05.04.2025 22:06
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Şırnak'ta sokak köpekleri ağıla girdi, 18 keçi telef oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde sokak köpekleri keçilerin bulunduğu ağıla girdi. Sokak köpekleri ağılda bulunan 18 keçiyi telef etti.

Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Tahir Enç'e ait, içerisinde keçilerin bulunduğu hayvan ağılına sabah saatlerinde sokak köpekleri girdi. Ağılda bulunan 18 keçiyi telef eden sokak köpekleri, diğer keçilerin de dağlık alanlara kaçmasına neden oldu. Günlük bakımlarını ve süt sağımını yapmak için hayvan ağılına giden aile fertleri gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Tahir Enç'in oğlu Hayati Enç, Gülyazı köyünün bir çok yerinde sokak köpeklerinin olduğunu ve tehlike oluşturduğunu söyledi. Enç, "Bayağı bir zararımız oldu. Şuan zor durumdayız. Yetkililerden destek bekliyoruz. Köpek sürüsünün sabah ağılımıza girmesi sonucu bir sürü hayvanımızı telef etti ve bir sürü hayvanımızı yaralandı. Şuan mağduruz ve yaklaşık olarak 100 bin liralık bir zararımız var. Köyün her tarafında şuan sokak köpekleri var. Başıboş köpekler ile mücadele ediyoruz. Onları öldürmek istemiyoruz ancak köpeklerin bizlere çok büyük zararı oluyor" dedi.

Köy muhtarı Mesut Güney ise, başıboş köpeklerin derhal toplanması gerektiğini belirterek, "Köyümüzde başıboş köpekler var, bunlar tehlike saçıyor ve baş edemiyoruz. Bir an önce başıboş köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Akşam saatlerinde küçük çocuklar dışarı çıkamıyor. Tahir Enç'e ait 18 keçiyi telef ettiler, paramparça etmişler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Sokak Köpekleri 18 Keçiyi Telef Etti - Son Dakika

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