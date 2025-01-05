Şırnak'ta Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

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Şırnak'ta balık avlayan su samuru görüntülendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde derede balık avlayan su samuru görüntülendi.

Beytüşşebap ilçesine bağlı hisarkapı köyü yakınlarında yürüyüşe çıkan bir grup doğa sever tarafından derede avlayan su samuru bulundu. Basri Durmuş adında bir vatandaş dere yatağında balık avlayan su samurunu cep telefonuyla kayıt altına aldı. Saatlerce dere balık arayışına çıkan balık daha sonra gözden kaybolduğu görüldü. Telefonuyla çekim yapıp paylaşan doğasever vatandaş 'nesli tükeniyor görünce zarar vermeyin lütfen' notuyla paylaştı.