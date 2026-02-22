Şırnak\'ta Tanker Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şırnak'ta tankerin şarampole devrildiği kazada sürücüsü yaralandı.
R.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tanker, Şırnak- Siirt kara yolunun Sanayi Sitesi Kavşağı'nda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
