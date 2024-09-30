Şırnak'ta Terör Operasyonu: 9 Gözaltı

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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23-29 Eylül'de il merkezi ve ilçelerinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi.

7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.