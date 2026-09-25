Şırnak'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

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Şırnak\'ta "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi
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Şırnak'ta Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi.

Şırnak'ta Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin, birinci yüzyılında biriktirdiği gücüyle dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

Ekici, "Dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi, tarımda ise 7'nci ülke konumuna geldik." dedi.

Türkiye'nin farklı ülkelerdeki huzursuzlukların giderilmesi ve istikrarın sağlanmasında önemli rol üstlendiğini ifade eden Ekici, "Huzurun ve güvenin teminatı olan bir ülkede yaşıyoruz, ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin önderliğinde yürütülen süreç sayesinde bölgede huzur ve güven ortamının tesis edildiğini belirtti.

Ekici, Şırnak'ta da huzur ve güven ortamının hakim olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de işlenen suç oranının en düşük olduğu iki ilden biriyiz. Terör artık sona erdi. Bunu sizlerle beraber başardık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu da Şırnak'a 40 yıl sonra geldiğini belirterek, kentteki büyük değişim ve dönüşümü görme fırsatı bulduğunu söyledi.

"Türkiye Sohbetleri" programlarının 5 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Köroğlu, çeşitli konuların ele alındığı toplantıların temasını artık "Terörsüz Türkiye" olarak belirlediklerini ifade etti.

Toplantıda görüşülecek konuları not alacaklarını belirten Köroğlu, şunları kaydetti:

"Bu çıktıları rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye' sürecine katkı sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve bu sürecin devlet projesi haline gelmesine vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan da "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sürecin hayırlı olmasını diledi.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.

Kaynak: AA
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