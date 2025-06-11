Şırnak\'ta Veteriner Mobil Kontrol Noktaları Kuruldu

Şırnak'ta hayvanlarını yaylalara götüren göçerler için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 4 yerde "Veteriner Mobil Kontrol Noktası" oluşturuldu.

Besicilere hizmet vermek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Valilik desteğiyle proje hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, İl Özel İdare bütçesinden mobil 4 "hayvan banyoluğu" ve padok çadırlarından oluşan set temin edildi.

Müdürlük, göçerlerin yaylalara gidiş ve kışlaklara dönüş olarak kullandığı Şırnak merkeze bağlı Besta bölgesi, Balveren beldesi ve Yeniaslanbaşar köyü ile Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası yolunda Veteriner Mobil Kontrol Noktası kurdu.

Veteriner Mobil Kontrol Noktası'nda sağlık taramasından geçirilen, küpe takılan ve banyo yaptırılan hayvanların sevk belgeleri hazırlanıyor.

"Sürülerimizin bereketini artıracağız"

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, AA muhabirine, Şırnak'ın hayvan yetiştiriciliğinde önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Bölgedeki hayvan varlığını artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve hayvan yetiştiriciliğini daha güçlü kılmak için çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Sezgin, besicilere hizmet için Veteriner Mobil Kontrol Noktaları oluşturduklarını ifade etti.

Sezgin, şöyle konuştu:

"Sürümüzün yayla yoluna çıkması için gerekli hizmeti vermekteyiz. Bu da besicilere zaman kazandırarak hareket alanı konforu sağlamaktadır. Burada sürülerimiz, banyolarda bit, kene gibi haşerelere karşı ilaçlanıyor, temizleniyor. Bu sayede yaylalarımızdaki hastalık sonucu sürü ölümlerini minimize edeceğiz, sürülerimizin bereketini artıracağız, Şırnak'ta küçükbaş hayvancılığını daha da geliştireceğiz."

"Banyo sayesinde hayvanlarımız parazit ve kenelerden arındı"

Besici Mehmet Salih Etke de 1,5 ay önce Güçlükonak ilçesinden Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'na gitmek için yola çıktığını belirtti.

Mobil hizmet sayesinde hayvanlarının küpelendiğini belirten Etke, "İzin belgelerimiz hazırlandı. Bizim için çok kolaylık oldu. Hayvanlarımız kene ve diğer haşerelerden banyo sayesinde temizlendi. Hizmet için teşekkür ediyoruz, Allah onlardan razı olsun." dedi.

Besici Dılgeş Aslan ise daha önce hayvanlarının parazitlerden kaynaklı çok sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Mobil hizmetin hayvan sağlığı açısından çok önemli ve değerli olduğunu anlatan Aslan, "Banyo sayesinde hayvanlarımız parazit ve kenelerden arındı. Hayvanlarımızın daha sağlıklı olacağına inanıyoruz. Yola çıkacak besicilere zaman kazandırıldı çünkü belgelerin imzalanması zaman alabiliyor. Bu projeyi hayata geçirdikleri için yetkililere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.