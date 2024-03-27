Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde yasa dışı slogan ve polise taş attıkları iddiasıyla 45 şüpheli yakalandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 18 Mart, Cizre'de 20 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve Silopi'de 21 Mart akşamı cadde ve sokaklarda yasa dışı slogan ve polise taş atan kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmada, olaylara karıştığı tespit edilen 50 kişiye yönelik operasyon yapıldı.
Kent merkezi ve 2 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı.
Polisin diğer 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şırnak'ta yasa dışı slogan ve taş atma olaylarına 45 gözaltı - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere uygulamalı budama eğitimi veriliyor. Ayrıca, üreticilere bahçe ıslahı konusunda teknik destek sağlanıyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği mitingde Türkiye genelinde esen bir rüzgar olduğunu belirtti ve parti üye sayısının 516 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zarar görmesini isteyen kişilere fırsat vermemek için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyerek ülkenin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Mavi Vatan'daki doğal zenginliklerden faydalanmanın tek yolunun KKTC ve Türkiye'nin de içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasında tekrar ortak bir devlet kurma ihtimalinin olmadığını ve müzakerelerin iki devlet arasında olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının değerlendirmesine dışlandığını ve Türkiye'nin bu konuda liderlik yapması gerektiğini ifade etti.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurum hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, hiçbir siyasi isim veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmadığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın Tomarza'da düzenlenen mitingine katıldı. Mitinge, AK Parti ve MHP yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri de katıldı. Konuşmalarda, Tomarza'nın Cumhur İttifakı'nın kalesi olduğu vurgulandı ve yapılan hizmetlerden bahsedildi.
Keman sanatçısı Canan Anderson, Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından biri olan 'Kara Sevda'yı kendi yorumuyla seslendirdi. Anderson, şarkıya özel hazırladığı insancıl bir klip ile müzikseverlerin beğenisine sundu.
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