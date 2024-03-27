Şırnak'ta yasa dışı slogan ve taş atma olaylarına 45 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta yasa dışı slogan ve taş atma olaylarına 45 gözaltı

Şırnak\'ta yasa dışı slogan ve taş atma olaylarına 45 gözaltı

Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yasa dışı slogan ve polise taş atan 45 şüpheli yakalandı. Polis, diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

27.03.2024 16:43
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Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde yasa dışı slogan ve polise taş attıkları iddiasıyla 45 şüpheli yakalandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 18 Mart, Cizre'de 20 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve Silopi'de 21 Mart akşamı cadde ve sokaklarda yasa dışı slogan ve polise taş atan kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmada, olaylara karıştığı tespit edilen 50 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

Kent merkezi ve 2 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Polisin diğer 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Şırnak, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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