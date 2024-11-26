ŞIRNAK\'ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Güncel

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Şırnak'ta, kent merkezi ve kırsal kesimlerde yoğun kar yağışı başladı. Yağışla birlikte çatılar, araçlar ve bazı yollar beyaza büründü. Sürücüler trafikte düşük hızda kontrollü olarak ilerledi. Yetkililer yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.