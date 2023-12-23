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Şırnak Valisi Atay, Silopi'deki tekstil kentte incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valisi Atay, Silopi'deki tekstil kentte incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu. Vali Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile birlikte tekstil kentteki atölyeyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Vali Atay ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Şırnak Valisi Atay, Silopi\'deki tekstil kentte incelemelerde bulundu
23.12.2023 - 13:11,
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Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu.

Vali Atay beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile tekstil kentteki atölyeyi ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Atay ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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