Şırnak Valisi Atay, Silopi\'deki tekstil kentte incelemelerde bulundu

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde kurulum aşaması devam eden tekstil kentte incelemelerde bulundu.

Vali Atay beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile tekstil kentteki atölyeyi ziyaret etti.

Ziyarette, Vali Atay ve beraberindekilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.