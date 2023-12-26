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Şırnak Valisi İdil ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Şırnak Valisi İdil ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Şırnak Valisi Cevdet Atay, İdil ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Atay, İdil Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve İl Özel İdaresi yetkilileri ile birlikte İdil'i ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında Mağaraköy, Haberli Köyü ve Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı da ziyaret edildi.

Şırnak Valisi İdil ilçesinde ziyaretlerde bulundu
26.12.2023 - 16:36,
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Şırnak Valisi Cevdet Atay İdil ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Atay beraberinde İdil Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Özel İdaresi yetkilileri ile İdil'i ziyaret etti.

Mağaraköy'ü ziyaret eden, köydeki Ezidi Mezarlığında yapılan restorasyon ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Atay ve beraberindekiler Haberli Köyü Süryani Misafirhanesinde incelemelerde bulundu, Haberli Köyü muhtarı Şemun Güzel'den bilgi aldı, Süryani vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Haberli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Atay ve beraberindekiler, Karakol Komutanı ve askerlerle bir araya geldi.

Kaynak: AA
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