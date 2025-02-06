Şırnak ve Siirt\'te Kar Yağışı Yolları Kapattı

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ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi ile Siirt'in Baykan ve Eruh ilçelerine bağlı 11 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla 10 köy yolu ulaşıma açıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Beytüşşebap ilçesine bağlı Dağaltı, Çığlıca ve Mezra köylerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla Dağaltı ve Çığlıca köy yolları ulaşıma açıldı. Diğer köy yolunun açılması için çalışma sürüyor.

Siirt'in Baykan ve Eruh ilçelerinde de gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Baykan'da 2, Eruh ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 8 köyü yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla köy yolları ulaşıma açıldı.