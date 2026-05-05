Siros Adası\'nda Filistin\'e Destek Konseri

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak teknelerin bulunduğu Siros Adası'nda, Filistin'e ve filoya destek konseri düzenlendi.

Siros Adası'nda yapılan etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, konser boyunca Filistin'e destek sloganları atıldı.

Organizatörlerden bir konuşmacı, Yunan hükümetinin İsrail'e verdiği desteği eleştirerek, Gazze'de uzun süredir devam eden abluka ve saldırıların ağır insani sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

Filonun bu koşullarda yalnızca bir yardım girişimi değil, aynı zamanda uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgedeki insani krize çekmeyi amaçlayan bir dayanışma hareketi olduğunu vurgulayan konuşmacı, Filodakilerin baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Konuşmacı, Filoya yönelik saldırılara da değinerek, bu tür girişimlerin kendilerini yıldırmadığını, aksine Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Yunanistan'ın Siros Adası'ndan bu hafta yaklaşık 50 aktivistin beş tekneyle denize açılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılması bekleniyor.