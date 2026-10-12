Sırp Cumhuriyeti'nde kunduz yer altı kablosunu kemirdi, 1600 hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırp Cumhuriyeti'nde kunduz yer altı kablosunu kemirdi, 1600 hane elektriksiz kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sırp Cumhuriyeti\'nde kunduz yer altı kablosunu kemirdi, 1600 hane elektriksiz kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırp Cumhuriyeti'nde bir kunduzun yer altı kablosunu kemirip koparması, Prnjavor ve Stanari'de 1600 hanenin elektriğinin kesilmesine yol açtı. Elektrokrajina, kabloların değişimi için ağır iş makineleri gerektiğini, bunun arızanın giderilmesini yavaşlattığını açıkladı.

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), bir kunduzun yer altındaki kabloları kemirip koparması nedeniyle 1600 hanenin elektriği kesildi.

Elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gece saatlerinde elektrik hattında arıza meydana geldiği bildirildi.

Prnjavor ve Stanari kentlerinde 1600 hanenin elektriksiz kalmasına yol açan arızaya, Strpci enerji hattının Banja Luka-Doboj otoyolunun altından geçen bölümündeki yer altı kablosunu kemirip koparan bir kunduzun yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yer altı kablolarının değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin devreye girmesi gerekiyor. Bu da arızanın giderilmesini ve elektriğin düzenli olarak verilmesini yavaşlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
TeknolojiHayvanlarGüncelÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün Kredi kartıyla otomatik ödeme yapanlar iki kez düşünsün
Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü 60 yaşındaki adamın acı sonu Genelevde fenalaştı, hayata döndürüldü! 60 yaşındaki adamın acı sonu
14:51
11 gol, 10 asist yapmıştı Fenerbahçe’de şok ayrılık
11 gol, 10 asist yapmıştı! Fenerbahçe'de şok ayrılık
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 15:16:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Sırp Cumhuriyeti'nde kunduz yer altı kablosunu kemirdi, 1600 hane elektriksiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei