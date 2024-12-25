Sırp Cumhuriyeti'nden Ayrılıkçı Kararlar

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Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS), Bosna Hersek kurumlarında çalışan Bosnalı Sırplara ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin kararları durdurmaları ve yasaları engellemeleri için karar çıkardı.

RS Ulusal Meclisi'nde (NSRS) dün gece geç saatlerde yapılan olağanüstü oturumda entite milletvekilleri Bosna Hersek'te "ayrılıkçı" şeklinde nitelenen 13 karar aldı.

NSRS'ten yapılan açıklamada, Bosna Hersek Mahkemesi ve Savcılığı gibi kurumların Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi tarafından "dayatılan" kurumlar olduğu ve kararlarının "yasa dışı" olarak değerlendirileceği belirtildi.

Bosna Hersek kurumlarında çalışan RS temsilcilerine ülkenin AB üyelik sürecine ilişkin kararları "durdurmaları" ve yasaları "engellemeleri" çağrısında bulunulan NSRS kararlarında, ülkedeki hukuk sisteminin "çöktüğü" iddia edildi.

NSRS, Dodik'in mahkemeye gitmemesi için de karar aldı

Bu arada, NSRS'nin aldığı kararlar arasında, RS Başkanı Milorad Dodik'in Bosna Hersek Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle hakkında başkent Saraybosna'da devam eden davanın duruşmalarına katılmaması da yer aldı.

NSRS, Dodik'in geçen haftalarda mide ameliyatı olması nedeniyle sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Saraybosna'daki duruşmalara katılmaması kararı aldı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Dodik'in Saraybosna'daki duruşmalara gitmemek için bunu "planladığı" iddiaları yer aldı.

Çok sayıda tepki geldi

Ulusal basında "Bosna Hersek'in hukuk sistemine saldırı" şeklinde ifade edilen NSRS'nin kararlarına ABD ve AB'den çok sayıda tepki geldi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, kararların Bosna Hersek'i parçalamak ve "büyük Sırbistan" projesini hayata geçirmek için alındığını ifade etti.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın Saraybosna büyükelçilikleri ve AB Bosna Hersek Delegasyonu da ortak açıklama yaparak, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması'nın, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine karar almada öncelik hakkı tanıdığı belirtildi.

Entite meclislerinin aldığı kararların ülke anayasasına uygun olması gerektiğinin de Dayton'da yazılı olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NSRS tarafından alınan kararlar, ülkenin anayasal düzenine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu kararlar, Dayton'a aykırı olup, devlet düzeyindeki hukuk kurumlarının otoritesini doğrudan zayıflatmakta ve Bosna Hersek'in Avrupa yolunu baltalamaktadır. Bosna Hersek'in egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve çok etnikli karakterine olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz. Yüksek Temsilci'ye olan desteğimizi de yineliyoruz."

NSRS, daha önce de birçok ayrımcı karar almış ve RS'nin Bosna Hersek'ten ayrılmak istediği yönünde söylemler ortaya çıkmıştı.