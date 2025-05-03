Sırrı Süreyya Önder'e Başsağlığı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı.

Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı. Ömrünün son demlerini 'Terörsüz Türkiye' hedefi için seferber etti. Allah rahmet eylesin. Değerli ailesinin, DEM Parti'nin, yüce Meclisin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."