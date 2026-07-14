Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek Hayatını Kaybetti

SİİRT'te 2004 yılından bu yana Şirvan Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve tedavi gördüğü İstanbul'da hayatını kaybeden AK Parti'li Necat Cellek, düzenlenen törenin ardından Tillo ilçesinde toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek, 12 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Cenazesi Siirt'e getirilen Cellek için ilk tören, uzun yıllar görev yaptığı Şirvan ilçe merkezinde düzenlendi. Törene, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhakim Gider, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Cellek'in ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Şirvan'daki törenin ardından Necat Cellek'in naaşı, defnedilmek üzere Tillo ilçesine götürüldü. Cellek, burada kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından Sultan Memduh Hazretleri Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.