Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şirvan'da Kalp Krizi: Okul Müdürü Hayatını Kaybetti

06.04.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şirvan Afacanlar Anaokulu Müdürü Bayram Kaplan, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi.

Şirvan Afacanlar Anaokulu Müdürü Bayram Kaplan (35), dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, vefat eden Kaplan için taziye mesajı yayımladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan mesajda Saz, "Şirvan Afacanlar Anaokulu Müdürü Bayram Kaplan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bayram Kaplan, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber Maç esnasında kalp krizi geçiren antrenörden acı haber
6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı 6 puanlık maçta Antalyaspor 3 golle kazandı
Lakabı oldu adı Duyanlar kulaklarına inanamıyor Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor
Maltepe’de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Maltepe'de borç kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
16:12
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı
15:56
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
Gülben Ergen savcılıkta ifade verdi
15:47
Khabib Nurmagomedov Arda Güler’le diyaloğunu paylaştı Aldığı yanıt olay oldu
Khabib Nurmagomedov Arda Güler'le diyaloğunu paylaştı! Aldığı yanıt olay oldu
15:26
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:32:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.