Şirvan'da meydana gelen heyelanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
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Şirvan'da meydana gelen heyelanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda mahsur kalan vatandaşlar, Siirt İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

03.05.2024 00:44
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Şirvan'da meydana gelen heyelanda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar ile Çavuşlu köyü arasında aşırı yağışlardan ötürü heyelan meydana geldi.

Meydana gelen heyelandan ötürü yol trafiğe kapandı. Yolu kullanan vatandaşlar ise Siirt İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler yolun trafiğe açılmasını sağlayarak yolda mahsur kalan 2 öğretmen ve 10 vatandaşı kurtararak güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı.

Bölgede ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(STK-AKK-Y)

Kaynak: İHA

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